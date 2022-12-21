Четыре спектакля с тифлокомментированием провёл псковский театр в этом году

13:22, 21 декабря 2022, ПАИ

Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина в этом году продолжил реализацию проекта «Особенный зритель», в рамках которого слабовидящие и тотально незрячие люди смогли посетить спектакли, мастер-классы, экскурсии и выставку в галерее «Цех». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

В уходящем году театр принял 60 зрителей с особенностями по зрению на репертуарных спектаклях «Ионыч», «Метель», «Пиковая дама». Бэби-спектакль «Невероятные приключения голубя Петра» также проходил с тифлокомментированием, его зрителями стали слабовидящие дети.

«Сколько позитивных эмоций получили мы, посетив в Псковском театре драмы им. А. С. Пушкина спектакль «Невероятные приключения голубя Петра». Любаша с замиранием сердца слушала тифлокомментарии Татьяны Викторовны [тифлокомментатор высшей категории Татьяна Кондратьева], спасибо ей огромное. Чудесная игра актёров. Персонажи просто оживали в их руках. В конце представления можно было познакомиться со всеми героями», – поделилась одна из зрительниц.

В театральной галерее «Цех» в сентябре для всех желающих была открыта выставка «История скульптуры на ощупь». В экспозиции были представлены точные гипсовые копии скульптурных шедевров разных периодов. Все экспонаты были доступны для тактильного исследования. Для слабовидящих посетителей выставки проводились экскурсии. Еще одна тактильная экскурсия состоялась в арт-резиденции «Кебь».

В программу мероприятий вошли также мастер-классы для участников разного возраста по лепке из пластилина и глины. Творческие мастерские проходили в галерее Псковского театра драмы «Цех», в коррекционной школе № 7 города Пскова и на заводе «Псковский гончар».

Псковский театр рассматривает работу с людьми, имеющими особенности здоровья, как важную социально-культурную задачу. С 2016 года мы совместно с псковским Центром лечебной педагогики проводим фестиваль «Другое искусство», в котором участвуют особенные артисты, художники, музыканты. И мы хотели бы видеть людей с инвалидностью среди зрителей не только фестиваля «Другое искусство», но и наших репертуарных спектаклей, выставок, творческих встреч.

В 2020 году мы впервые провели показ спектакля с тифлокомментированием. Сейчас специальный комментарий разработан к четырем спектаклям: «Ионыч», «Метель», «Пиковая дама», «Невероятные приключения голубя Петра». Сегодня заявки на такие спектакли поступают не только от псковичей, но и от жителей области. Мы очень рады, что спектакли Псковского театра драмы доступны все большему количеству людей, отметили в театре.

Мероприятия проекта «Особенный зритель» проходят в рамках программы Российского фонда культуры «Культура российской провинции».