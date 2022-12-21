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Культура

Осталось пять мест на вечернюю экскурсию по Пскову 24 декабря

Фото Андрея Игнатьева

Осталось всего пять мест на вечернюю экскурсию по Пскову 24 декабря, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

24 декабря в 16:00 в Псковском музее-заповеднике в рамках цикла «Спустилась ночь» пройдет вечерняя экскурсия «Лабиринты музейного квартала». Изюминкой нового музейного проекта является авторский показ воссозданных и отреставрированных объектов музейного квартала.

Познавательное путешествие начнется во дворике Поганкиных палат. Экскурсовод познакомит гостей с историей и архитектурой памятника, расскажет о процессе реставрации. Далее экскурсия пройдет вдоль картинной галереи, костела и завершится около палат у Сокольей башни. Гости обязательно посетят выставку «Всеволодов свет», посвященную 100-летию со дня рождения архитектора, художника, кузнеца Всеволода Смирнова – первую выставку в отреставрированном пространстве палат.

Место сбора группы – фойе главного корпуса Псковского музея-заповедника (Некрасова, 7).

Возможна оплата «Пушкинской картой». Обязательна предварительная запись по телефону: 8 (8112) 66 33 11.

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