Детей военнослужащих приглашают на новогодние представления в Пскове

15:14, 21 декабря 2022, ПАИ

Детей мобилизованных и военнослужащих приглашают на новогодние представления в Пскове. Билеты можно получить в Центре помощи семьям мобилизованных и военнослужащих на Некрасова, 19. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

28 декабря в 16:00 состоится интерактивная программа «В поисках волшебной звезды» в Псковском планетарии. Вместе со Снегурочкой ребята отправятся в космос, чтобы отыскать волшебную звездочку, спрятанную Бабой-ягой.

29 декабря в 12:00 и 15:00 - елка для самых маленьких «сНЕЖНАЯ сказка» в Городском культурном центре. Это представление с участием мультперсонажа Розы Барбоскиной, Деда Мороза и Снегурочки.

29 декабря в 13:00 начнется музыкальная сказка-детектив «Спасти Новый год» в Доме офицеров. Это фантастическая история о приключениях Снегурочки и ее помощников в поисках волшебной книги о Новом годе.

Бесплатные билеты также можно получить на «Дачу Деда Мороза» в парке Строителей и новогодние спектакли театра кукол и колледжа искусств.