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Общество

Житель Куньинского района лишился свободы за прогулы на работе

Жителю Куньинского района назначили наказание в виде лишения свободы за невыход на работу. Ранее мужчина был приговорен к 8 месяцам исправительных работ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре района.

Мужчина регулярно игнорировал требования уголовно-исполнительной инспекции и неоднократно не выполнял решения суда. Он систематически не выходил на работу без уважительной причины.

За указанные нарушения суд заменил назначенное ранее наказание на лишение свободы.  

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