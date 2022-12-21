Житель Куньинского района лишился свободы за прогулы на работе

15:24, 21 декабря 2022, ПАИ

Жителю Куньинского района назначили наказание в виде лишения свободы за невыход на работу. Ранее мужчина был приговорен к 8 месяцам исправительных работ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре района.

Мужчина регулярно игнорировал требования уголовно-исполнительной инспекции и неоднократно не выполнял решения суда. Он систематически не выходил на работу без уважительной причины.

За указанные нарушения суд заменил назначенное ранее наказание на лишение свободы.