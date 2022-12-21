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Общество

Автору гимна Пскова исполнилось сегодня 90 лет

Фото: пресс-служба Псковской городской Думы

Почетному гражданину города Пскова, композитору Николаю Михайловичу Мишукову исполнилось 90 лет. День рождения он отмечает сегодня, 21 декабря.

Николай Мишуков является членом Союза композиторов России. Его творческий багаж составляет около 500 музыкальных произведений, куда вошли хоры, романсы, инструментальные пьесы, песни, в том числе гимн Пскова. 

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе городской Думы, председатель ПГД Александр Гончаренко от имени депутатов и от себя лично поздравил юбиляра с праздником, поблагодарил его за достойный и важный вклад в музыкально-культурное и педагогическое наследие города, а также за преданность и верность своему делу.

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