Заявления на выплату единого пособия псковичи могут подать уже в декабре

14:28, 21 декабря 2022, ПАИ

Социальный фонд России начнет предоставлять с 2023 года единое пособие беременным женщинам и матерям, чьи дети не достигли 17 лет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в отделении ПФР по Псковской области.

Новую выплату смогут получить женщины, вставшие на учет по беременности в ранние сроки, а также родители детей до 17 лет. Единое пособие объединит ряд действующих сегодня мер социальной поддержки нуждающимся семьям. Осуществлять выплату будет Социальный фонд России, который начнет работу с января 2023 года.

Согласно утвержденным правилам, единое пособие будет назначаться семьям с доходами ниже регионального прожиточного минимума на человека. Чтобы выплату получали те, кто в нем нуждается, при оформлении применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи.

От доходов зависит и размер пособия. Он составит 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума на взрослого или ребенка – в зависимости от того, по какому основанию установлено пособие. При введении единого пособия предусмотрен переходный период. Семьи вправе сохранить прежние выплаты до окончания периода их назначения или перейти на новое пособие. Родители детей до трех лет, рожденных до 2023 года, могут получать выплаты по старым правилам до наступления трехлетнего возраста ребенка.

Благодаря введению единого пособия в России будет выстроена комплексная адресная поддержка семей с детьми с ранних сроков беременности до достижения ребенком 17 лет. Унифицированные правила сделают предоставление выплат более простым и понятным для семей, а переходный период позволит родителям плавно перейти с установленных сегодня пособий к новому, единому.

Подать заявление на получение пособия можно будет уже в конце декабря на портале госуслуг. С 9 января заявления родителей начнут принимать многофункциональные центры и клиентские офисы Социального фонда России. Подробнее о едином пособии для детей и беременных женщин - на сайте ПФР.