Госдума приняла закон о запрете принудительного сбора биометрии

15:12, 21 декабря 2022, ПАИ

Госдума в ходе пленарного заседания приняла закон о порядке идентификации и аутентификации с использованием биометрии, который вводит запрет на принудительный сбор биометрических данных, а также на любую дискриминацию в отношении людей, отказавшихся ее сдавать.

Также вводятся правовые основы обработки биометрии в целях идентификации и (или) аутентификации с применением единой биометрической системы (ЕБС) или иных информационных систем, сообщает агентство «Прайм».

Закон предусматривает запрет на принуждение к сдаче биометрии, хранение геномной информации, а также ограничивает перечень собираемых данных (только лицо и голос). Также появилась возможность упрощенного удаления данных из системы и контроль за их использованием через «Госуслуги».

Кроме того, появился запрет на использование биометрии детей без согласия родителей, а собранные данные можно будет применять только в базах, находящихся в России (запрет трансграничной передачи). При этом устранена возможность иностранного участия в сборе, обработке и хранении биометрии.

Веденный запрет на дискриминацию в отношении лиц, отказавшихся сдавать биометрию, заключается в том, что отказ от сдачи не может ограничить оказание гражданину госуслуг или иных работ.

Отказ возможен в письменной форме через отделения МФЦ и после отзыва данного ранее согласия на обработку биометрии через «Госуслуги».

Контроль предполагает создание Координационного совета по развитию цифровых технологий идентификации и аутентификации на основе биометрии. Он будет включать в себя представителей общественности, религиозных организаций и экспертного сообщества.

Уточняется понятие «мобильное приложение ЕБС», а также его бесплатное использование гражданами.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал профильные думские комитеты незамедлительно начать работу над предложениями по ответственности за утечку биометрических данных. Комментируя нормы законопроекта о биометрии, он отметил, что следующим шагом станет введение административной и уголовной ответственности за ее принудительный сбор и утечку.

Подготовка такого законопроекта возможна в оперативном режиме, а рассмотрение в приоритетном порядке в начале следующего года, заявил ранее РИА Новости первый замглавы профильного комитета Думы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов (ЕР).