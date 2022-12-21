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Общество

Госдума приняла закон о запрете принудительного сбора биометрии

Госдума в ходе пленарного заседания приняла закон о порядке идентификации и аутентификации с использованием биометрии, который вводит запрет на принудительный сбор биометрических данных, а также на любую дискриминацию в отношении людей, отказавшихся ее сдавать. 

Также вводятся правовые основы обработки биометрии в целях идентификации и (или) аутентификации с применением единой биометрической системы (ЕБС) или иных информационных систем, сообщает агентство «Прайм». 

Закон предусматривает запрет на принуждение к сдаче биометрии, хранение геномной информации, а также ограничивает перечень собираемых данных (только лицо и голос). Также появилась возможность упрощенного удаления данных из системы и контроль за их использованием через «Госуслуги». 

Кроме того, появился запрет на использование биометрии детей без согласия родителей, а собранные данные можно будет применять только в базах, находящихся в России (запрет трансграничной передачи). При этом устранена возможность иностранного участия в сборе, обработке и хранении биометрии. 

Веденный запрет на дискриминацию в отношении лиц, отказавшихся сдавать биометрию, заключается в том, что отказ от сдачи не может ограничить оказание гражданину госуслуг или иных работ. 

Отказ возможен в письменной форме через отделения МФЦ и после отзыва данного ранее согласия на обработку биометрии через «Госуслуги». 

Контроль предполагает создание Координационного совета по развитию цифровых технологий идентификации и аутентификации на основе биометрии. Он будет включать в себя представителей общественности, религиозных организаций и экспертного сообщества. 

Уточняется понятие «мобильное приложение ЕБС», а также его бесплатное использование гражданами. 

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал профильные думские комитеты незамедлительно начать работу над предложениями по ответственности за утечку биометрических данных. Комментируя нормы законопроекта о биометрии, он отметил, что следующим шагом станет введение административной и уголовной ответственности за ее принудительный сбор и утечку. 

Подготовка такого законопроекта возможна в оперативном режиме, а рассмотрение в приоритетном порядке в начале следующего года, заявил ранее РИА Новости первый замглавы профильного комитета Думы по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов (ЕР). 

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