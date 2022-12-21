Решение о ДЭГ на выборах губернатора Псковской области примет ЦИК

15:29, 21 декабря 2022, ПАИ

Решение о применении дистанционного электронного голосования на выборах губернатора Псковской области будет принимать Центральная избирательная комиссия. У Избирательной комиссии Псковской области есть 3-4 месяца, чтобы подготовить окончательную заявку на применение ДЭГ, сообщил председатель облизбиркома Игорь Сопов в эфире проекта ПАИ-live.

«Для нас будет важна работа с «цифровым» управлением правительства области, чтобы понимать, какое количество подтвержденных аккаунтов жителей региона есть на «Госуслугах», предстоит провести большую информационную работу, чтобы наши избиратели верифицировались на «Госуслугах», получали аккаунты и могли принять участие в выборах главы региона из любой точки нашей страны», - отметил Игорь Сопов.

Он подчеркнул, что в единый день голосования в 2022 году самым важным было дистанционное электронное голосование. «Это был эксперимент, который проводился, единственный в России, на местном локальном уровне, в Пскове. Это испытание мы с честью прошли. На прошлой неделе я был в ЦИК, там особо отметили нашу хорошую подготовку, информирование избирателей о ДЭГ», - рассказал председатель Избирательной комиссии Псковской области.