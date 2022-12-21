Ростелеком подвёл итоги работы за год в Псковской и Новгородской областях

15:36, 21 декабря 2022, ПАИ

Цифровая красота: современные технологии делают города привлекательными и безопасными

Одна из визитных карточек Великого Новгорода, Горбатый мост, накануне Нового года преобразился. Необычный изгиб этого сооружения теперь видно в темное время суток благодаря архитектурной подсветке, которую установила компания «Ростелеком». Журналисты Северо-Запада побывали на торжественном включении нового освещения моста, а также узнали о других не менее значимых проектах, реализованных компанией в этом году.



Фото: Ростелеком



Фото: Ростелеком



Фото: Ростелеком



Фото: Ростелеком



Фото: Ростелеком



Фото: Ростелеком











Урок цифры

Среди примеров - «Цифровая образовательная среда». Новгородская область стала одним из 16 регионов, где реализуется пилотный проект по формированию ИТ-инфраструктуры и обеспечению безопасности образовательного процесса в школах. В рамках федерального проекта за два года беспроводным широкополосным доступом в интернет по технологии Wi-Fi и системой видеонаблюдения было обеспечено 150 образовательных учреждений Новгородской области.

«Это и муниципальные, и сельские школы. Все они сегодня находятся в равных условиях по доступности цифровых технологий», - отметила директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольга Родионова.

Новое оборудование журналистам продемонстрировали в одной из лучших школ Новгорода - гимназии № 2, базовой школе с технологическим профилем. В частности, гостям была презентована система видеонаблюдения: на размещенные в здании школы мониторы было выведено изображение с четырех камер - двух внешних и двух внутри помещения.

Реализация этого проекта позволила повысить уровень безопасности в учебных заведениях. Камеры видеонаблюдения работают в режиме 24/7. Они расположены таким образом, чтобы можно было контролировать вход в школу с улицы и пропускной пункт внутри здания. Видео с устройств поступает на специальные серверы, установленные в зданиях школ. Доступ к изображениям с камер имеет только заказчик услуги.

Также в рамках федерального проекта по подключению образовательных учреждений к единой сети передачи данных (ЕСПД) компания «Ростелеком» установила на существующие телекоммуникационные каналы оборудование, которое предоставляет школьникам дополнительные возможности для обучения с помощью цифровых технологий.

На территории всего образовательного учреждения работает Wi-Fi. «На всех этажах установлены точки доступа Wi-Fi, открытые для педагогического состава и ориентированные на учебный процесс», - пояснила Ольга Родионова.

По словам руководителя филиала, «Ростелеком» выполнил весь объем работ раньше предусмотренных сроков. «Всего в школах Новгородской области мы установили 1 224 камеры наблюдения, 2 914 точек доступа Wi-Fi, а также другое необходимое оборудование, позволившее создать современную и надежную цифровую инфраструктуру», - отметила она.

«Для нас этот проект — возможность дать детям из городских школ и школ небольших удаленных населенных пунктов одинаковые условия для доступа к образовательным продуктам. За два года проделана большая работа. Но нельзя ставить на этом точку, поставим запятую. И продолжим работать, чтобы во всех населенных пунктах были одинаковые условия по доступу к интернету и к цифровым образовательным продуктам», - отметил министр цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области Михаил Киблер.

При этом, по его словам, родители могут не переживать о том, что дети в школе вместо учебы будут «сидеть в телефоне» - хитрая система авторизации через Госуслуги не позволит им вне учебного процесса подключаться к интернету. А созданные Wi-Fi точки оснащены системой контент-фильтрации, благодаря чему школьники будут ограждены от небезопасного контента. При этом Михаил Киблер выразил уверенность, что «тот контент, который есть на образовательных платформах, настолько интересен, что им просто заинтересовать учеников, чтобы они не заходили в интернет ради других вопросов».

Убедиться в этом помог урок цифры для старшеклассников. Он проходил в форме телемоста: очно в нем участвовали ученики новгородской гимназии, а в режиме ВКС к ним присоединились школьники из другой школы Новгорода. А темой стало актуальное для современных ребят создание видеоконтента.

Вклад в уют и красоту

Устранение цифрового неравенства - только одна из задач, с которой успешно справляется «Ростелеком». Опыт и технологические возможности позволяют компании реализовывать различные проекты, в том числе, по созданию комфортной городской среды.

Так, в этом году в Новгороде сразу на нескольких городских объектах появилась архитектурно-художественная подсветка. «Мы выполнили работы по организации архитектурной подсветки на трех площадках. Общая сумма инвестиций составила 45 млн рублей», - рассказала Ольга Родионова.

Первой площадкой проекта стала Вокзальная площадь. Здание вокзала было построено в 1954 году. По словам Ольги Родионовой, оно оказалось очень созвучным городу. «Белокаменные стены, как у храмов на Новгородчине. Вместо часов планировался колокол, но проект не был согласован в советское время. А мне кажется, что это здание очень органично вписано в город», - отметила директор филиала ПАО «Ростелеком».

Теперь новгородский вокзал стал еще красивее. «Мы установили 15 опор, проложили порядка 1000 км силового кабеля. Мы подсветили эти прекрасные белокаменные стены, часы и памятник Александру Невскому, который стоит в центре площади. И теперь гости города приезжают на прекрасный обновленный вокзал», - сообщила руководитель филиала.

Второй площадкой стал сквер Воинской славы, где специалисты компании проложили силовую кабельную линию и заменили торшерные опоры на современные антивандальные светодиодные светильники.

«Подсветка работает уже недели три в полном объеме. Энергосберегающие прожекторы направлены на центральную гранитную стелу и барельефы на мини-стелах. Одиночные декоративные светильники подсвечивают кроны деревьев и скамейки на пешеходных дорожках. Предусмотрено три вида подсветки: праздничная, будничная и дежурная», - рассказала Ольга Родионова.

А в преддверии Нового года изогнутая полоса света подчеркнула архитектурные особенности пешеходного моста через реку Волхов. Знаменитый Горбатый мост был возведён в 1987 году и свое название получил благодаря форме одного из пролетов. «Ростелеком» выполнил подсветку конструктивных элементов, ограждений и опор. Работу компании смогли оценить горожане и гости города, когда под музыку и искры фейерверков мост засиял желтыми, синими и фиолетовыми огнями.

Заместитель главы администрации Великого Новгорода Александр Тимофеев поблагодарил подрядчика за досрочно сделанную работу. «Это позволит создать новогоднее настроение и гостям города, и его жителям», - сказал он.

Директор филиала «Ростелекома» заметила, что архитектурно-художественная подсветка помогает делать общественные пространства более привлекательными и безопасными.

«Я очень люблю Новгород. Перед Новым годом он особенно красив. Отрадно, что компания «Ростелеком» может внести свой небольшой вклад в уют и красоту города. Надеюсь, что созданное освещение будет радовать жителей Великого Новгорода и всех, кто к нам приезжает», - отметила Ольга Родионова.

Свет для Пскова

А что в Псковской области? Компания «Ростелеком» ведет работу по устранению цифрового неравенства (УЦН) и созданию комфортной городской среды и на территории псковского региона. Так, в рамках проекта УНЦ на территории Псковской области установлено 100 точек беспроводного коллективного доступа в интернет на скорости не менее 10 Мбит/с и 1319 таксофонов универсальной услуги связи.

В Псковской области за два года «Ростелеком» построил по проекту УЦН 2.0 базовые станции для обеспечения жителей мобильной связью в 12 населенных пунктах в 2021 году и 6 населенных пунктах в 2022 году. В планах на первое полугодиеследующего года - строительство базовых станций для обеспечения 6 населенных пунктах.

«Ростелеком» реализует проект УЦН 2.0 по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Он предусматривает появление современной сотовой связи, включая высокоскоростной доступ в интернет, в малых населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 500 человек.

Также «Ростелеком» реализовал проект по повышению энергоэффективности уличного освещения в Пскове. Было заменено свыше 10,5 тысяч светильников, создана автоматизированная система мониторинга и управления. За 2020 год экономия электроэнергии в денежном выражении составила более 70 млн рублей. Более 1300 устаревших уличных ламп заменено на новые светодиодные светильники в Острове.

В июне этого года губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал важное соглашение с «Ростелекомом». «Российский провайдер станет первой компанией-партнёром, которая подключится к реализации концепции пространственного развития семи приоритетных территорий. Её участие позволит оптимизировать стоимость и сроки строительства инфраструктурных объектов связи», - отметили в пресс-службе филиала компании в Новгородской и Псковской областях.