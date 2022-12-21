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Общество

Оборудовать искусственную неровность на улице Владимирской поможет депутат

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

С просьбой помочь оборудовать искусственную неровность на улице Владимирской обратилась к депутату областного Собрания Владимиру Кузю жительница микрорайона Анастасия Серкова. 21 декабря единоросс провёл приём граждан в общественной приёмной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Женщина рассказала, что выступает от имени жителей ближайших домов – оживлённое движение создаёт опасную ситуацию на дороге, особенно для детей, добирающихся пешком в школу.

«Улица Владимирская до сих пор не передана Псковскому району, её собственником является застройщик, а значит, муниципалитет не имеет возможности принимать какие-либо решения и тратить бюджетные средства», - пояснил ситуацию Владимир Кузь. Содержанием территории микрорайона занимается управляющая компания «ПсковЖилСервис».

Депутат связался с руководителем управляйки Андреем Тарасовым в режиме громкой связи и уточнил, согласны ли сотрудники УК с целесообразностью установки «лежачего полицейского» и готовы ли при содействии со стороны выполнить эти работы.

Получив согласие собеседника, Владимир Кузь сообщил Анастасии Серковой, что весной на улице Владимирской не только появится искусственная неровность, но и будет проведён ямочный ремонт. «С такими работами мы всё время помогаем, – добавил руководитель дорожного предприятия. – Как только установится стабильная температура +5, начнём расконсервировать асфальтовые заводы. А пока не позволяет технологический процесс, придётся подождать».

По общей договорённости, Анастасия Серкова вновь придёт на приём к Владимиру Кузю в марте.

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