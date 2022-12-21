ЛОНГРИД Псковичам советуют поторопиться с выбором подарков на Новый год

16:41, 21 декабря 2022, ПАИ

До Нового года остались считаные дни. Если вы еще не знаете, чем порадовать друзей и близких, вам поможет наша подборка оригинальных, интересных и запоминающихся новогодних подарков родным, любимым, друзьям, коллегам и просто хорошим знакомым на предстоящий Новый год.

Наборы косметики или рукоделия, фермерские продукты, абонемент в фитнес-клуб или путешествие в виртуальную реальность - псковские предприниматели предлагают товары и услуги на любой вкус и кошелек.

В новом лонгриде вы найдете 10 оригинальных идей для новогодних подарков.

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