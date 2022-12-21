Глава Минобороны предложил поэтапно увеличить возраст призыва до 21 года

16:03, 21 декабря 2022, ПАИ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил повысить призывной возраст для срочной службы в армии с 18 до 21 года. С такой инициативой он выступил на заседании коллегии Минобороны в Москве.

«При комплектовании Вооруженных сил нужно поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный – повысить до 30 лет», — отметил министр обороны, передает РИА Новости.

Также, по его словам, нужно обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту или быть призванным с первого дня прихода на службу.

Сергей Шойгу обратил внимание, что необходимо довести численность Вооруженных сил РФ до 1,5 млн военнослужащих, в том числе должно быть 695 тысяч контрактников. К концу года он поручил довести число контрактников до 521 тыс. с учетом замены в группировках мобилизованных и комплектования новых формирований.

Кроме того, глава военного ведомтсва заявил, что в ходе спецоперации удалось добиться самой низкой летальности за историю военной медицины. «Военные медики в зоне спецоперации оказывают первую помощь раненым за 10 минут, доставляют в медицинские подразделения за час», - сказал он.