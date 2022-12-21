Россия должна создать в СЗФО группировку войск из-за действий НАТО - Шойгу

16:38, 21 декабря 2022, ПАИ

Необходимо принять меры по созданию соответствующей группировки войск на Северо-Западе России из-за наращивания военного потенциала НАТО, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента РФ Владимира Путина.

«Учитывая стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции, требуется принятие ответных мер по созданию соответствующей группировки войск на Северо-Западе России», - приводит слова Шойгу ТАСС.

По его словам, Вооруженные силы (ВС) РФ требуют создания в своем составе двух стратегических территориальных объединений - Московского и Ленинградского военных округов.

Ранее глава Минобороны предложил ряд структурных изменений в Вооруженных силах.