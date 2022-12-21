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Политика

Путин: Россия хотела быть частью «цивилизованного мира», но её там не ждали

Россия всегда хотела быть частью так называемого цивилизованного мира, но ее там «не ждали», заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на коллегии Минобороны РФ. 

«Мы всегда хотели быть частью так называемого цивилизованного мира, и вот после развала Советского Союза, который мы допустили своими собственными руками, нам почему-то казалось, что со дня на день мы станем частью этого так называемого цивилизованного мира. А как выяснилось, нас там не ждали, несмотря на все наши усилия и попытки. Говорю это, имея в виду и свою работу, и я тоже предпринимал эти попытки, наши попытки сблизиться, стать этой частью - нет», - сказал президент РФ, передает ТАСС.

По его словам, «наоборот, были предприняты другие действия, в том числе с использованием международных террористов на Кавказе, для того чтобы добить Россию, растащить и вновь созданную Российскую Федерацию».

Российский лидер отметил, что он сам предпринимал попытки сблизить РФ и Запад, но у Запада были другие цели. 

Ранее глава государства призвал модернизировать систему военкоматов и поддержал предложения главы Минобороны по дальнейшим структурным изменениям в Вооруженных силах.

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