Путин призвал модернизировать систему военкоматов

16:09, 21 декабря 2022, ПАИ

Проведенная в России частичная мобилизация выявила определенные проблемы, систему военных комиссариатов нужно модернизировать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны, пишет ТАСС.

«Проведенная частичная мобилизация выявила определенные проблемы, это хорошо всем известно, которые следует оперативно решать. Знаю, что необходимые меры принимаются, но все же нужно обратить на это внимание и выстраивать эту систему по-современному. Прежде всего, нужно модернизировать систему военных комиссариатов», - сказал глава государства.

Ранее сообщалось, что глава Минобороны Сергей Шойгу предложил поэтапно увеличить возраст призыва до 21 года. Владимир Путин заявил, что согласен с предложениями Шойгу по дальнейшим структурным изменениям в Вооруженных силах, передает РИА Новости.