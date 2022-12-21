Глава «Экопрома» рассказал о мусорных полигонах в Псковской области

16:20, 21 декабря 2022, ПАИ

14 полигонов твердых бытовых отходов (ТБО) находятся на территории Псковской области. Об этом рассказал генеральный директор компании «Экопром» - регоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами Александр Киселев в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Он отметил, что регион разделен на две зоны, и в каждой части свое количество полигонов. В северной зоне их располагается шесть, а в южной - восемь.

Существует две приближенные к полигонам зоны - Порховский и Островский районы. «Туда вкладываются колоссальные деньги. Чтобы полигон был качественным, туда нужно много вложить и сделать проект, а это не так просто. В южной зоне тоже два частных полигона, в Великих Луках и Невеле. Это приближенные полигоны. Все остальное - это муниципальные полигоны или свалки. Есть полигоны в аренде у нас, речь идет о Плюссе и Новоржеве», - уточнил Александр Киселев.

Гость студии добавил, что проблемы с переполненными полигонами наблюдаются по всей России. Однако отмечается, что работы в этом направлении ведутся, подключаются руководители, главы районов.

«У нас все более-менее, мы входим в отчетность по РЭО по Северо-Западному округу, у нас проходит ВКС, и я слышу, что происходит в других районах и регионах», - заключил Александр Киселев.