Более полумиллиона луковиц запретили ввозить через Псковскую область

16:35, 21 декабря 2022, ПАИ

Более полумиллиона луковиц из Нидерландов не пропустили через границу Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

При досмотре 527 650 луковиц цветочных культур, ввозимых на территорию РФ из Нидерландов, выявили нарушения. Было установлено, что на маркировке подкарантинной продукции отсутствовали сведения о месте и (или) участке производства, стране-экспортере, стране происхождения. Следовательно, представленный фитосанитарный сертификат не подтверждал соответствие ввозимой партии продукции.

Ввоз луковиц на территорию Российской Федерации запретили.