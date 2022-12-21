В «Экопроме» разъяснили правила установки контейнеров

18:06, 21 декабря 2022, ПАИ

Филиал ООО «Экопром» разъяснил псковичам правила, по которым устанавливаются контейнерные площадки. Текст размещен в группе компании в соцсети «ВКонтакте».

«Нормативные документы СанПин и СНиП содержат правила и рекомендации по организации контейнерных площадок, включая требования по расположению мусорных баков и их удаленности от жилых домов. Минимальную удаленность от бака до жилых домов и других объектов инфраструктуры определяет СанПиН 2.1.3684-21», - обратили внимание в «Экопроме».

Согласно этому документу, ёмкости для мусора должны находиться на удалении не менее 20 метров от жилых домов, но не более 100 метров. В полномочия регионального оператора по обращению ТКО оборудование и перенос контейнерных площадок не входит. Для определения и перемещения мест накопления отходов необходимо обращаться в администрацию населенного пункта.

Органы местного самоуправления определяют схему размещения мест (площадок) накопления ТКО и ведут реестр мест (площадок) накопления ТКО в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской Федерации. Также они создают места (площадки) ТКО отходов путем принятия решения в соответствии с требованиями правил благоустройства такого муниципального образования, требованиями законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления ТКО.