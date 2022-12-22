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Общество

Организацию семейного отдыха в Псковской области обсудили эксперты

Организацию семейного отдыха и досуга в Псковской области обсудили на круглом столе в медиацентре Псковского агентства информации.

«Я сам в последнее время, когда выбираю, куда пойти отдыхать, я не могу выбрать ресторан, где нельзя отдохнуть семьей. Я же не могу их где-то оставить», – заметил ведущий и организатор праздничных мероприятий Николай Королёв.

Опытом реализации досуга для детей поделилась председатель комитета по туризму и межмуниципальному взаимодействию администрации города Пскова Кристина Кобызь: «В городском центре туризма коллеги привлекают профессиональных экскурсоводов, которые проводят с детьми интерактивные исторические экскурсии. Если говорить про новогоднюю программу, у нас даже есть своеобразный штурм снежного дома, идея которого родилась у экскурсоводов этой зимой. Они за час двадцать и правда Деда Мороза спасают. Экскурсоводы также включают в свою программу историческую краеведческую литературу».

«Мы тоже ввели новый формат. И как семейный, и как корпоративный можно использовать. VR-arena, чем мы отличаемся от обычных VR-комнат. Мы – формат арены, у нас одновременно может играть до 10 человек. Как раз семейные квесты для четырёх человек, где семья находится в игре вся вместе, свободно перемещаясь по пространству. Самое интересное, что иногда приходит папа с ребёнком, ребёнок играет, а папа говорит, что не будет, и через день папа приходит с друзьями. Формат новый, формат развивается», – продолжил тему директор ООО «Спортнатс», один из основателей «Gaza-game» Александр Дмитриев.

«Мы в арт-пространстве «Вперед в СССР» проводим экскурсии для 4-5 классов. Для детей это новый опыт, когда они даже видят этот дисковый телефон. Самая крутая связка, которая к нам приходит, – бабушка и внук. Вот это как раз семейная история, куда можно прийти. У нас рекорд пребывания в музее – 4,5 часа. Пришли к нам, полистали журналы, поиграли в советские настольные игры, почитали книжки, пофотографировались во всех фотозонах, послушали пластинки», – рассказал ведущий, организатор мероприятий Дмитрий Третьяков.

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