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Общество

В Пскове наградили участников акции «Юный путешественник Псковской области»

Юных путешественников Псковской области наградили памятными призами и дипломами. Фото пресс-служба Правительства Псковской области.

Состоялась вторая церемония награждения участников акции «Юный путешественник Псковской области». Проходило мероприятие в среду, 21 декабря, в спортивно-развлекательном центре «Простория». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Правительства Псковской области. Памятные дипломы и подарки получили 12 детей из Пскова. Также в числе победителей юные жители городов Дно и Великих Лук.

По условиям акции, семьи посетили различные достопримечательности, находящиеся как в самом Пскове, так и в других частях региона.

Напомним, что цель акции «Юный путешественник Псковской области» — повышение интереса к родному краю у подрастающего поколения. Семьям предлагается посетить определенное количество достопримечательностей из предложенного списка. Помимо этого, они должны разместить фотографии в «ВКонтакте» или «Одноклассниках» с хештегом #юныйпутешественникпсковскойобласти2022 и после этого написать об участии в конкурсе в сообщения группы Комитета по туризму Псковской области. Сделать этого можно в любой из вышеуказанных социальных сетей.

 

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