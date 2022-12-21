Псковский косметологический центр рассчитывает на «Народное признание»

19:07, 21 декабря 2022, ПАИ

Новым соискателем общественной премии Псковской области «Народное признание» стал косметологический центр с широким спектром косметологических услуг «Счастливые дни», который уже 15 лет работает в Пскове. Компания поборется за награду в номинации «Сервис».

В заявке отмечается, что центр имеет медицинскую лицензию, в нём работают профессиональные врачи с высшим медицинским образованием и косметологи со средним медицинским образованием.

Компания использует в своей работе, как уверяет автор заявки, лучшее современное косметологическое оборудование, имеющее все регистрационные удостоверения и сертификаты.