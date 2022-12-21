Островичку будут судить за продажу контрафактного алкоголя

19:21, 21 декабря 2022, ПАИ

Следственный комитет Российской Федерации по Псковской области завершил расследование уголовного дела в отношении 58-летней жительницы города Острова. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности), собщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По версии следствия, с июля по октябрь 2022 года обвиняемая изготавливала по месту жительства в городе Острове и продавала местным жителям для использования в пищевых целях спиртосодержащую продукцию, не отвечающую требованиям безопасности, пока её деятельность не была пресечена следователями территориального отдела СК и полицейскими.

В ходе неотложных следственных действий по месту жительства обвиняемой изъяты самогон, сырьё и оборудование для его изготовления.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.