Островичку будут судить за продажу контрафактного алкоголя
Следственный комитет Российской Федерации по Псковской области завершил расследование уголовного дела в отношении 58-летней жительницы города Острова. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности), собщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
По версии следствия, с июля по октябрь 2022 года обвиняемая изготавливала по месту жительства в городе Острове и продавала местным жителям для использования в пищевых целях спиртосодержащую продукцию, не отвечающую требованиям безопасности, пока её деятельность не была пресечена следователями территориального отдела СК и полицейскими.
В ходе неотложных следственных действий по месту жительства обвиняемой изъяты самогон, сырьё и оборудование для его изготовления.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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