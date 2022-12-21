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В Псковской научной библиотеке пройдёт презентация приключенческой книги Ивана Соловьёва

Презентация книги Ивана соловьёва пройдёт в Псковской научной библиотеке. Фото пресс-центр ПОУНБ

22 декабря в 16 часов в актовом зале Псковской областной научной библиотеки состоится презентация книги Ивана Николаевича Соловьева «Красные линии», сообщили ПАИ в пресс-центре библиотеки.

Военно-приключенческая повесть «Красные линии» посвящена российским военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, их мужеству и отваге, готовности к самопожертвованию ради своих товарищей и процветания Родины.

Отдельной детективной линией сюжета является противостояние российской разведки и контрразведки, попыткам украинских спецслужб и их агентов похитить оружие нового поколения и завербовать военнослужащих Вооруженных сил РФ для работы на противника. Настоящими красными линиями для героев книги станут испытания, через которые им придется пройти: победить страх, не поддаться искушениям, проявить твердость и цельность характера, сострадание и великодушие.

Автор книги Иван Николаевич Соловьев – российский государственный и общественный деятель, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ.

В ноябре 2022 года стал автором первой в России военно-приключенческой повести «Красные линии» о героизме российских военнослужащих, проявляемом в зоне проведения СВО по защите Донбасса. Первая презентация книги состоялась в Донецке, также она была вручена тяжелораненым бойцам в госпиталях Донбасса.

«Моей задачей, как автора книги, было визуализировать образ героев, показать их внутренний мир, погрузить читателя в самую гущу событий, заставить переживать и думать», – говорит Иван Николаевич.

На презентации можно будет приобрести новую книгу с автографом автора. Вход свободный.

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