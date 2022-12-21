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Общество

В Псков прибудут переселенцы из Херсонской области

Делегация из Псковской области работает с переселенцами с Херсонщины. Фото Telegram

Делегация из Псковской области третий день работает в Краснодарском крае, где нашли временное убежище жители Херсонской области, пишет официальный Telegram-канал Псковской области. Задача — презентовать для херсонцев Псковскую область, рассказать, какие меры поддержки действуют для переселенцев: получение жилищных сертификатов, выплата материальной помощи и так далее. Если людей заинтересуют условия — оказать помощь в переселении.

«За третий день работы мы посетили порядка 20 пунктов временного размещения в Туапсинском, Темрюкском районах и городском округе Анапа, — рассказала врио председателя комитета по труду и занятости Псковской области Алёна Трунова. — Провели встречи с более чем 3 тысячами людей, которые были эвакуированы из своих домов. В каждом пункте временного размещения граждан мы презентуем регион и предлагаем к нам переехать». 

В конце недели в Псковскую область прибудет первый автобус с переселенцами, которые будут временно размещены в санаториях региона.

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