В Псков прибудут переселенцы из Херсонской области

21:05, 21 декабря 2022, ПАИ

Делегация из Псковской области третий день работает в Краснодарском крае, где нашли временное убежище жители Херсонской области, пишет официальный Telegram-канал Псковской области. Задача — презентовать для херсонцев Псковскую область, рассказать, какие меры поддержки действуют для переселенцев: получение жилищных сертификатов, выплата материальной помощи и так далее. Если людей заинтересуют условия — оказать помощь в переселении.

«За третий день работы мы посетили порядка 20 пунктов временного размещения в Туапсинском, Темрюкском районах и городском округе Анапа, — рассказала врио председателя комитета по труду и занятости Псковской области Алёна Трунова. — Провели встречи с более чем 3 тысячами людей, которые были эвакуированы из своих домов. В каждом пункте временного размещения граждан мы презентуем регион и предлагаем к нам переехать».

В конце недели в Псковскую область прибудет первый автобус с переселенцами, которые будут временно размещены в санаториях региона.