Псковские спортсмены завоевали семь медалей в открытом арт-фестивале воздушных искусств

21:44, 21 декабря 2022, ПАИ

Псковичи завоевали семь медалей в арт-фестивале воздушных пространств, сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), спортивный журналист КСЕ «Отечество-Псковская область», внештатный сотрудник пресс-службы Союза MMA России Олег Лаптев.



9-11 декабря в городе Смоленск прошёл арт-фестиваль по воздушным искусствам «ЖАРА67». В соревнованиях приняли участие спортсмены из разных субъектов РФ.



От Псковской области приняли участие спортсмены Псковского центра воздушной акробатики «Крылья».



«Принимали участие уже не первый раз именно в Жаре, очень понравилась там сама атмосфера, добродушные люди, отзывчивые организаторы, есть с чем сравнить. Организаторы заморочились с призами, таких шикарных подарков мы ещё не встречали на других фестивалях. Сами статуэтки впечатлили, помимо них были индивидуальные коробочки с призами каждому участнику. И также порадовало объективное судейство», поделилась впечтлениями тренер детей Марина Киреенкова.



Она выразила благодарность организаторам турнира за возможность принять участие в фестивале.



Юные псковичи выступали на спортивном снаряде «воздушное полотно».



По результатам соревнований:



Варвара Ратнюк, Злата Гребнева, Виктория Герасимова, Александра Андреева и Арина Чеснокова заняли первые места.

А София Петрова и Дарья Малахова привезли «серебро».