Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Псковские спортсмены завоевали семь медалей в открытом арт-фестивале воздушных искусств

Псковские спортсменки привезли из Смоленска семь медалей. Фото Вконтакте

Псковичи завоевали семь медалей в арт-фестивале воздушных пространств, сообщил пресс-секретарь Псковской областной федерации СБЕ (ММА), спортивный журналист КСЕ «Отечество-Псковская область», внештатный сотрудник пресс-службы Союза MMA России Олег Лаптев.

9-11 декабря в городе Смоленск прошёл арт-фестиваль по воздушным искусствам «ЖАРА67». В соревнованиях приняли участие спортсмены из разных субъектов РФ.

От Псковской области приняли участие спортсмены Псковского центра воздушной акробатики «Крылья».

«Принимали участие уже не первый раз именно в Жаре, очень понравилась там сама атмосфера, добродушные люди, отзывчивые организаторы, есть с чем сравнить. Организаторы заморочились с призами, таких шикарных подарков мы ещё не встречали на других фестивалях. Сами статуэтки впечатлили, помимо них были индивидуальные коробочки с призами каждому участнику. И также порадовало объективное судейство», поделилась впечтлениями тренер детей Марина Киреенкова.

Она выразила благодарность организаторам турнира за возможность принять участие в фестивале.

Юные псковичи выступали на спортивном снаряде «воздушное полотно».

По результатам соревнований:

Варвара Ратнюк, Злата Гребнева, Виктория Герасимова, Александра Андреева и Арина Чеснокова заняли первые места.

А София Петрова и Дарья Малахова привезли «серебро».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













21 декабря 2022

Клуб единоборств «Спортивное единство» и его создательница номинированы на «Народное признание»
21 декабря 2022

Псковские спортсмены завоевали семь медалей в открытом арт-фестивале воздушных искусств
21 декабря 2022

Ещё одна себежская самбистка вошла в число претендентов на «Народное признание»
21 декабря 2022

Себежская самбистка и дзюдоистка поборется за «Народное признание»
21 декабря 2022

Соревнования по военно-спортивному многоборью могут стать главным событием года
20 декабря 2022

Тренер по лёгкой атлетике из Великих Лук вошла в число соискателей премии «Народное признание»
20 декабря 2022

Рекордсменка из Порхова поборется за «Народное признание»
20 декабря 2022

Спартакиада Союзного государства может быть признана главным событием года

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...