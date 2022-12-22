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Общество

День энергетика отмечают в России

22 декабря, в один из самых коротких световых дней в году, отмечается День энергетика, сообщает calend.ru.

История этого праздника берет свое начало 23 мая 1966 года, когда указом Президиума Верховного Совета СССР был установлен День энергетика в память о дне принятия Государственного плана электрификации России (ГОЭЛРО). План ГОЭЛРО был принят на VIII Всероссийском съезде Советов, проходившем 22 декабря 1920 года.

Позднее по Указу Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях», в редакции Указа Президиума Верховного Совета СССР № 9724-XI от 1 ноября 1988 года «О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях», День энергетика в Советском Союзе стал отмечаться в третье воскресенье декабря.

Сейчас его вновь отмечают 22 декабря.

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