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Эксперты рассказали о способах отличить настоящую икру от искусственной

Как отличить настоящую икру от искусственной Фото avito. Лицензия Creative Commons

Специалисты Роскачества рассказали, каким образом отличить настоящую икру от искусственной, поскольку недобросовестные продавцы могут выдать последнюю за настоящую. Об этом сегодня пишет РИА Новости.

Наличие «глазка» в икринках в виде пузырька под оболочкой, а также их цвет и форма помогут отличить настоящую икру от имитированной, рассказали РИА Новости в Роскачестве.

«Если присмотреться, в натуральной икринке виден зародыш - небольшой пузырек, плавающий под оболочкой в белково-жировой эмульсии. Иногда встречается имитированная продукция, в которой можно рассмотреть нечто похожее на «глазок», но это достигается путем использования красителя более темного оттенка, и его можно различить по неправильной и расплывшейся форме», - говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что также стоит обращать внимание на форму самих икринок, поскольку они могут быть овальными, сдвоенными или деформированными при изготовлении без соблюдения технологий и с помощью подручных средств. Кроме того, у искусственной икры может быть неестественный сильно красный или желтый цвет, а на поверхности образовываться нечто похожее на пену - это говорит о процессах брожения и повышенном содержании дрожжей, что является нарушением.

Не стоит забывать и про состав, маркировку и цену. «Некоторые производители выпускают фальсификат – выдают искусственную икру за натуральную, не указывают в маркировке, что в банке имитация. Также искусственную икру могут подмешать в натуральную (тогда на этикетке могут абстрактно написать «икорно-рыбное изделие»), что позволяет нечестному производителю получать дополнительный доход в период новогоднего ажиотажа», - добавляется в сообщении.

При этом, по словам директора департамента исследований Роскачества Лилии Котельниковой, в имитированной икре и другой рыбной продукции нет ничего нелегального, но при условии, что на маркировке указано, что это не настоящая икра. Сами компоненты, из которых получают имитированную икру, не опасны для человека - желатин получают из животного сырья, а альгинат натрия – из бурых водорослей.

«Для верности можно провести эксперимент: бросить икру в горячую воду (не кипяток) и аккуратно раздавить. Поскольку натуральная икра - белковый продукт, то в горячей воде белок начнет сворачиваться и окрасит воду в мутно-беловатый цвет. Имитированная икра окрасит воду в цвет красителя, либо вовсе не растает», - объяснили в Роскачестве.
 

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Эксперты рассказали о способах отличить настоящую икру от искусственной
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