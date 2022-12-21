Эксперты рассказали о способах отличить настоящую икру от искусственной

22:21, 21 декабря 2022, ПАИ

Специалисты Роскачества рассказали, каким образом отличить настоящую икру от искусственной, поскольку недобросовестные продавцы могут выдать последнюю за настоящую. Об этом сегодня пишет РИА Новости.

Наличие «глазка» в икринках в виде пузырька под оболочкой, а также их цвет и форма помогут отличить настоящую икру от имитированной, рассказали РИА Новости в Роскачестве.

«Если присмотреться, в натуральной икринке виден зародыш - небольшой пузырек, плавающий под оболочкой в белково-жировой эмульсии. Иногда встречается имитированная продукция, в которой можно рассмотреть нечто похожее на «глазок», но это достигается путем использования красителя более темного оттенка, и его можно различить по неправильной и расплывшейся форме», - говорится в сообщении.



Эксперты отмечают, что также стоит обращать внимание на форму самих икринок, поскольку они могут быть овальными, сдвоенными или деформированными при изготовлении без соблюдения технологий и с помощью подручных средств. Кроме того, у искусственной икры может быть неестественный сильно красный или желтый цвет, а на поверхности образовываться нечто похожее на пену - это говорит о процессах брожения и повышенном содержании дрожжей, что является нарушением.

Не стоит забывать и про состав, маркировку и цену. «Некоторые производители выпускают фальсификат – выдают искусственную икру за натуральную, не указывают в маркировке, что в банке имитация. Также искусственную икру могут подмешать в натуральную (тогда на этикетке могут абстрактно написать «икорно-рыбное изделие»), что позволяет нечестному производителю получать дополнительный доход в период новогоднего ажиотажа», - добавляется в сообщении.

При этом, по словам директора департамента исследований Роскачества Лилии Котельниковой, в имитированной икре и другой рыбной продукции нет ничего нелегального, но при условии, что на маркировке указано, что это не настоящая икра. Сами компоненты, из которых получают имитированную икру, не опасны для человека - желатин получают из животного сырья, а альгинат натрия – из бурых водорослей.

«Для верности можно провести эксперимент: бросить икру в горячую воду (не кипяток) и аккуратно раздавить. Поскольку натуральная икра - белковый продукт, то в горячей воде белок начнет сворачиваться и окрасит воду в мутно-беловатый цвет. Имитированная икра окрасит воду в цвет красителя, либо вовсе не растает», - объяснили в Роскачестве.

