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Спорт

Псковичей приглашают окунуться в прорубь

Возьмите с собой тапочки, купальник (плавательные трусы), горячий чай, тёплую одежду. Фото: «ВКонтакте»

24 декабря во всех городах России любители моржевания, закаливания, зимнего плавания и здорового образа жизни окунутся в холодную воду местных морей, водоёмов и рек, а также обольются холодной водой, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Спортинформ».

Федерация зимнего плавания Псковской области приглашает всех желающих принять участие в этой грандиозной всероссийской акции, показать всем свой характер и облиться холодной водой.

В программе мероприятия вас ждёт лёгкий бег на 2 км, разминка, окунание в прорубь, мини-эстафета и заминка — 2 км обратно. 

Начало в 10:00. Старт от парковки ТРК «Акваполис»  (вход со стороны аквапарка). Адрес: ул. Кузбасской Дивизии, 19.

Организаторы обещают хорошее настроение и электронный диплом всем участникам всероссийской акции.

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