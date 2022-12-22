Псковичей приглашают окунуться в прорубь

00:22, 22 декабря 2022, ПАИ

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24 декабря во всех городах России любители моржевания, закаливания, зимнего плавания и здорового образа жизни окунутся в холодную воду местных морей, водоёмов и рек, а также обольются холодной водой, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Спортинформ».

Федерация зимнего плавания Псковской области приглашает всех желающих принять участие в этой грандиозной всероссийской акции, показать всем свой характер и облиться холодной водой.

В программе мероприятия вас ждёт лёгкий бег на 2 км, разминка, окунание в прорубь, мини-эстафета и заминка — 2 км обратно.

Начало в 10:00. Старт от парковки ТРК «Акваполис» (вход со стороны аквапарка). Адрес: ул. Кузбасской Дивизии, 19.

Организаторы обещают хорошее настроение и электронный диплом всем участникам всероссийской акции.