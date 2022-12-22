Футболисту Пеле стало хуже в клинике Сан-Паулу

00:43, 22 декабря 2022, ПАИ

Эдсона Арантиса ду Насименту (настоящее имя Пеле) госпитализировали 29 ноября для корректировки курса химиотерапии от рака прямой кишки и лечения респираторной инфекции, сообщает телеканал «360°».

«Наблюдается отрицательная динамика онкологического заболевания, в связи с чем ему требуется более интенсивный уход из-за почечной и сердечной дисфункции», — сообщили в клинике в Сан-Паулу, где бразильская звезда футбола проходит лечение.