Псковичи рассказали о полезных покупках в этом году

09:07, 22 декабря 2022, ПАИ

Каждый десятый пскович самым удачным приобретением 2022 года считает электронный девайс. Среди бесполезных покупок на первом месте одежда и обувь, сообщает сервис SuperJob.

Для 9% опрошенных самой полезной стала покупка одежды и обуви. По 6% респондентов радуются удачно купленным турпутевкам и бытовой технике. Приобретением мебели, курсов обучения, недвижимости и деликатесов довольны по 4% псковичей. По 2% респондентов радуются покупке автомобиля и товаров для спорта и активного образа жизни. Среди других полезных приобретений псковичи называли телевизоры, детские товары, книги, ценные бумаги, домашних животных, драгоценности и проч. Каждый четвертый не смог назвать удачной ни одну из своих покупок в 2022 году.



Мужчины чаще женщин называли лучшими приобретениями 2022 года электронные устройства, бытовую технику и спорттовары. Женщины же чаще радовались выгодной покупке путевок и мебели.



Бесполезных покупок в уходящем году удалось избежать практически каждому второму псковичей (49%). 7% ошиблись с приобретением одежды и обуви. 3% сожалеют о тратах на парфюмерию и косметику. 2% респондентов сочли бесполезной покупкой бытовую технику. О покупке украшений, автомобиля, электронных девайсов, телевизоров и некоторых продуктов (сладостей, излишеств) сожалеют по 1% респондентов. Среди других бесполезных приобретений россияне называли фитнес-абонементы, курсы, книги, подарки, рюкзаки, сигареты, посуду, мебель и проч.



Мужчины чаще сожалеют о покупке автомобилей, смартфонов и телевизоров, женщины — о ненужной одежде, обуви и косметике.

