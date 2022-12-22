Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичи рассказали о полезных покупках в этом году

Каждый десятый пскович самым удачным приобретением 2022 года считает электронный девайс. Среди бесполезных покупок на первом месте одежда и обувь, сообщает сервис SuperJob.

Для 9% опрошенных самой полезной стала покупка одежды и обуви. По 6% респондентов радуются удачно купленным турпутевкам и бытовой технике. Приобретением мебели, курсов обучения, недвижимости и деликатесов довольны по 4% псковичей. По 2% респондентов радуются покупке автомобиля и товаров для спорта и активного образа жизни. Среди других полезных приобретений псковичи называли телевизоры, детские товары, книги, ценные бумаги, домашних животных, драгоценности и проч. Каждый четвертый не смог назвать удачной ни одну из своих покупок в 2022 году.

Мужчины чаще женщин называли лучшими приобретениями 2022 года электронные устройства, бытовую технику и спорттовары. Женщины же чаще радовались выгодной покупке путевок и мебели.

Бесполезных покупок в уходящем году удалось избежать практически каждому второму псковичей (49%). 7% ошиблись с приобретением одежды и обуви. 3% сожалеют о тратах на парфюмерию и косметику. 2% респондентов сочли бесполезной покупкой бытовую технику. О покупке украшений, автомобиля, электронных девайсов, телевизоров и некоторых продуктов (сладостей, излишеств) сожалеют по 1% респондентов. Среди других бесполезных приобретений россияне называли фитнес-абонементы, курсы, книги, подарки, рюкзаки, сигареты, посуду, мебель и проч.

Мужчины чаще сожалеют о покупке автомобилей, смартфонов и телевизоров, женщины — о ненужной одежде, обуви и косметике.
 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













22 декабря 2022

Обращать внимание на запах искусственной ели советуют псковичам
22 декабря 2022

За запуск новых катеров на Талабы перевозчик выдвинут на «Народное признание»
22 декабря 2022

Четыре автомобиля поступили в Печорскую районную больницу
22 декабря 2022

Станцию умягчения воды построят в Пскове в 2023 году
22 декабря 2022

Посетившие «Дачу Деда Мороза» псковичи поделились впечатлениями
22 декабря 2022

До +3 градусов ожидается сегодня в Пскове
22 декабря 2022

День энергетика отмечают в России
21 декабря 2022

Эксперты рассказали о способах отличить настоящую икру от искусственной

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...