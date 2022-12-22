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Общество

Юрист посоветовал не шутить над мошенниками из-за риска оказаться в черном списке

Злоумышленники мошеннических кол-центров пользуются похищенными хакерским путем базами данных сотовых операторов и некоторых российских банков, так что без труда знают набор минимальных персональных данных своих потенциальных жертв, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Как правило, это номер мобильного телефона и ФИО, реже паспортные данные и адреса. Поэтому в случаях, когда уверенный в себе абонент решает поразвлечься путем оскорбления или троллинга мошенников, те иногда предпринимают ответные меры, отметил юрист в беседе с агентством «Прайм».

Самым простым, по его словам, действием является ответное оскорбление и угрозы. С такими проявлениями сталкивается большинство из тех, кто решает проявить агрессию или задает уточняющие вопросы.

Юрист отметил, что «особо отличившихся» в троллинге граждан мошенники помещают в специальный список. «Не секрет, что разные мошеннические центры используют разные методы обмана. Однако связаны они общими кураторами и общими целями. Поэтому тех, кто не повелся на один вид обмана, но проявил агрессию, они «прогоняют» через все возможные способы отъема денег с расчетом на то, что на каком-нибудь из них человек все же проколется и переведет деньги. И это будет для него самым худшим наказанием, а для мошенников — поводом для радости», — сказал Соловьев.

Еще одним способом мести мошенников является использование номера гражданина, который не особо вежливо с ними обошелся в обзвоне потенциальных жертв. Сегодня, как поясняет эксперт, возможность звонков с подменных номеров на федеральном уровне перекрыта, однако злоумышленники используют ресурсы региональных телефонных компаний. Вот мошенники и ставят номер того, кому хотят отомстить, в качестве источника звонка.

Понятно, что после этого обманутые люди указывают этот номер в своих заявлениях в правоохранительные органы как номер, с которого звонили мошенники.

«В целом все это говорит о том, что с мошенниками не стоит разговаривать. При малейшем сомнении необходимо класть трубку и не играть в «телефонную рулетку», — подытожил Иван Соловьев.

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