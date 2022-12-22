Станцию умягчения воды построят в Пскове в 2023 году

10:00, 22 декабря 2022, ПАИ

Станцию умягчения воды построят в Пскове до конца 2023 года. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что станция позволит значительно улучшить качество воды, подаваемой из подземного водозабора. По его словам, её жесткость уменьшится более чем в два раза. «Это почувствуют и жители, и водопроводные трубы, в которых перестанет образовываться накипь при нагреве», — подчеркнул Борис Елкин.

Объект расположится на улице Леона Поземского, 145. Основным технологическим узлом станции станет установка обратного осмоса. Для умягчения воды будут использоваться реагенты различного назначения и рабочие мембраны.

«Благодарю правительство Псковской области и федеральный центр за поддержку и финансирование этого капиталоемкого объекта, который так нужен городу», — подытожил глава Пскова.

Ранее о запуске объекта сообщала первый заместитель главы администрации города Ирина Иванова на радиостанции «Серебряный дождь».