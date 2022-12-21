В полтора миллиона рублей обошлось псковичам выполнение инструкций мошенников

10:31, 22 декабря 2022, ПАИ

В полтора миллиона рублей обошлось псковичам выполнение инструкций мошенников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Нескольким жителям Пскова, Великих Лук и Дно позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банков и правоохранительных органов. Они заявили, что некие злоумышленники собираются оформить на них кредиты. В результате мошенники сумели убедить своих собеседников перевести деньги на указанные ими «безопасные счета». В итоге граждане лишились в общей сложности более полутора миллионов рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.