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Происшествия

В полтора миллиона рублей обошлось псковичам выполнение инструкций мошенников

В полтора миллиона рублей обошлось псковичам выполнение инструкций мошенников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Нескольким жителям Пскова, Великих Лук и Дно позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками банков и правоохранительных органов. Они заявили, что некие злоумышленники собираются оформить на них кредиты. В результате мошенники сумели убедить своих собеседников перевести деньги на указанные ими «безопасные счета». В итоге граждане лишились в общей сложности более полутора миллионов рублей.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.

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