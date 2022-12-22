В МВД предупредили об ответственности за экстремизм в соцсетях
28 преступлений экстремистской направленности зарегистрировано в Псковской области за два года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
За последние три года по решению суда к реальной уголовной ответственности за совершение преступлений экстремистской направленности привлечены семь жителей региона. По одному из указанных фактов суд назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы.
Под ответственность подпадают следующие действия:
- Публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность.
- Возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по эти признакам.
- Использование нацистской атрибутики или символики, а также символики экстремистских организаций.
- Публичные призывы к экстремистским деяниям либо массовое распространение заведомо экстремистских материалов, их изготовление для массового распространения.
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