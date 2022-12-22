В МВД предупредили об ответственности за экстремизм в соцсетях

10:53, 22 декабря 2022, ПАИ

28 преступлений экстремистской направленности зарегистрировано в Псковской области за два года. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

За последние три года по решению суда к реальной уголовной ответственности за совершение преступлений экстремистской направленности привлечены семь жителей региона. По одному из указанных фактов суд назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы.

Под ответственность подпадают следующие действия: