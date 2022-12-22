Заболеваемость COVID-19 снизилась в Псковской области более чем на 30%

11:12, 22 декабря 2022, ПАИ

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в Псковской области за неделю снизилась на 30,6 %. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

По клинической форме 78 случаев классифицировано как ОРВИ (92,9 % от общего числа) и еще 7 — как пневмония.

Среди заболевших на прошедшей неделе 7,1 % детей до 18 лет и 92,9 % взрослых (33,4 % составляют лица в возрасте 65 лет и старше). Количество заболевших взрослых уменьшилось на 35 случаев, на два случая уменьшилось количество заболевших детей до 18 лет.

Среднеобластной уровень заболеваемости превышен в восьми муниципальных образованиях: Палкинском, Печорском, Себежском, Опочецком, Красногородском, Дедовичском, Пустошкинском районах, а также в городе Пскове.

По сравнению с предыдущей неделей рост заболеваемости отмечался в десяти муниципальных образованиях: Пустошкинском, Псковском, Великолукском, Новоржевском, Новосокольническом, Опочецком, Печорском, Себежском, Струго-Красненском районах и в городе Великие Луки.

Не зарегистрированы случаи COVID-19 в десяти районах: Бежаницком, Гдовском, Дновском, Куньинском, Невельском, Островском, Плюсском, Пушкиногорском, Пыталовском, Усвятском районах.