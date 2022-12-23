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Сурки в пушкиногорском экопарке впали в спячку, а медведица - нет

На территории экопарка «Зооград» в Пушкиногорском районе впали в спячку только сурки. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации рассказал директор экопарка Андрей Голощапов.

Фото здесь и далее: Мария Осипова

Ранее в Telegram-канале московского зоопарка сообщалось, что группа енотов погрузилась в зимний сон. Этому способствовала стабильно низкая температура, а также погода, которая затрудняет поиск и сбор корма.

На территории «Зоограда» еноты зимой не спят. «Живут еноты-полоскуны. У нас не было суровых температур, поэтому они не уходят в спячку. В такое время животные накормлены, но не такие активные», — отметил Андрей Голощапов. 
 

Также он рассказал про медведицу по имени Василиса, которая к зиме становится ленивой и капризной. «Сколько ей лет - я не помню, она достаточно долго живет. В спячку тоже не впадает. Кормим ее мясом, фруктами, хлебом и овощами, она всеядная. Рыбу она не ест, так сложилось с самого начала, что от неё она отказывается».

А вот сурки здесь впали в спячку еще в августе-сентябре. «У них есть норы, которые они углубили по своему разумению. Прошлый год перезимовали хорошо, спят по полгода обычно в природе», — поделился директор экопарка.
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