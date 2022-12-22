Полиция разыскивает пропавшего более трёх лет назад псковича

11:58, 22 декабря 2022, ПАИ

Полиция разыскивает жителя Пскова Романа Иванова 1974 года рождения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе МВД России по Псковской области.

Этот пскович с 14 апреля 2019 года пропал без вести на территории областного центра, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 45-50 лет, рост 182 сантиметра, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы тёмно-русые с сединой, нос узкий, длинный, брови дугообразной формы, глаза серые. Определенного места жительства не имеет.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят обратиться по телефонам: 59-63-09 или 59-63-29 (отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову), 02.