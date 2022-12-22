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Какие командировочные положены медикам, разъяснили в облздраве

Какие командировочные положены медикам, рассказала председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко в ответ на вопрос псковички на сайте губернатора.

Медицинская сестра-анестезист Псковской областной клинической больницы отметила, что во время дежурства по санитарной авиации осуществляла выезд в Петрозаводск для транспортировки пациента в Псковскую область. «В качестве командировочных расходов за трое суток получила 600 рублей! Считаете ли вы это достаточным хотя бы для оплаты полноценного питания командированного? Планируется ли пересмотреть эти суммы?» - уточнила псковичка.

Марина Гаращенко сообщила, что с 11 августа установлены следующие командировочные: в городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе - 700 рублей; в городах областного, республиканского, краевого и окружного значения на территории Российской Федерации - 500 рублей; в иных населенных пунктах на территории Российской Федерации - 300 рублей.

Кроме того, при направлении работника в командировку ему гарантируется сохранение среднего заработка, а также возмещаются: расходы по проезду к месту командирования и обратно (при осуществлении расходов), расходы по найму жилого помещения (при отсутствии соответствующих документов расходы по найму жилого помещения возмещаются в размере 30 процентов от размера суточных), иные расходы, связанные с командировкой, - по решению работодателя.

«Псковской областной клинической больнице поручено произвести перерасчет начисленных командировочных выплат работникам, направляемых в служебные командировки с 11 августа», - подытожила Марина Гаращенко.

Дополнительно она сообщила, что в 2022 году за каждый случай оказания медицинской помощи авиамедицинскими выездными бригадами скорой медицинской помощи при санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой воздушными судами, медицинской организации предоставляется субсидия из областного бюджета в размере 6 841,3 руб. С 2023 года указанный норматив составит 7 115 руб.

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