Госдума одобрила новые правила работы такси

11:54, 22 декабря 2022, ПАИ

Закон, комплексно регулирующий работу в сфере такси, приняла Госдума.

Документ предполагает создание в том числе реестра такси и информационной системы, работающей с данными реестра. Закон регулирует взаимоотношения водителей и агрегаторов такси, правила окраски машин и их количество на дорогах.

О том, кто не сможет работать таксистами, рассказал один из соавторов принятых поправок к проекту, член комитета Госдумы по транспорту и транспортной инфраструктуре Александр Толмачев. «Не будут допущены к управлению легковыми такси лица, которые имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение преступлений, указанных в статье 328.1 Трудового кодекса РФ, и лица, которые подвергаются уголовному преследованию за эти преступления. К таким преступлениям относятся убийство, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и ряд других», - рассказал он, передает РИА Новости.

Ряд норм касается работы самозанятых. Такие водители смогут работать через службы заказа такси без образования юридического лица или регистрации в качестве ИП, однако от них потребуется дополнительная страховка, отметил он.

В случае непредвиденных обстоятельств, например ДТП, пассажирам выплатят компенсацию со стороны водителя, таксопарка или агрегатора.

«Одна из предложенных мной и принятых вчера поправок как раз касается замены солидарной ответственности перед пассажиром на субсидиарную. Это означает, что если самозанятый водитель не может по каким-то причинам покрыть ущерб от ДТП, то этот ущерб покроет страхования компания. Таким образом будет сбалансирована ответственность участников рынка соразмерно их роли в перевозке», - отметил Александр Толмачев. При этом предполагается, что и самозанятые, и службы заказа такси будут страховать риски, таким образом потерпевшие точно получат причитающиеся выплаты за ущерб.

Также, по словам депутата, инициатива обязывает службы заказа легкового такси предоставлять «уполномоченным органам» доступ к информации из реестра.