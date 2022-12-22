Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Госдума одобрила новые правила работы такси

Закон, комплексно регулирующий работу в сфере такси, приняла Госдума.

Документ предполагает создание в том числе реестра такси и информационной системы, работающей с данными реестра. Закон регулирует взаимоотношения водителей и агрегаторов такси, правила окраски машин и их количество на дорогах.

О том, кто не сможет работать таксистами, рассказал один из соавторов принятых поправок к проекту, член комитета Госдумы по транспорту и транспортной инфраструктуре Александр Толмачев. «Не будут допущены к управлению легковыми такси лица, которые имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение преступлений, указанных в статье 328.1 Трудового кодекса РФ, и лица, которые подвергаются уголовному преследованию за эти преступления. К таким преступлениям относятся убийство, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и ряд других», - рассказал он, передает РИА Новости.

Ряд норм касается работы самозанятых. Такие водители смогут работать через службы заказа такси без образования юридического лица или регистрации в качестве ИП, однако от них потребуется дополнительная страховка, отметил он.

В случае непредвиденных обстоятельств, например ДТП, пассажирам выплатят компенсацию со стороны водителя, таксопарка или агрегатора.

«Одна из предложенных мной и принятых вчера поправок как раз касается замены солидарной ответственности перед пассажиром на субсидиарную. Это означает, что если самозанятый водитель не может по каким-то причинам покрыть ущерб от ДТП, то этот ущерб покроет страхования компания. Таким образом будет сбалансирована ответственность участников рынка соразмерно их роли в перевозке», - отметил Александр Толмачев. При этом предполагается, что и самозанятые, и службы заказа такси будут страховать риски, таким образом потерпевшие точно получат причитающиеся выплаты за ущерб.

Также, по словам депутата, инициатива обязывает службы заказа легкового такси предоставлять «уполномоченным органам» доступ к информации из реестра.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













22 декабря 2022

Власти Псковской области увеличили прожиточный минимум на 2023 год
22 декабря 2022

Создатели Музея оккупации в Пскове номинированы на премию «Народное признание — 2022»
22 декабря 2022

Дождь со снегом и до +3 градусов обещают псковичам 23 декабря
22 декабря 2022

Госдума одобрила новые правила работы такси
22 декабря 2022

Закон об увеличении возраста призыва в России могут принять в 2023 году
22 декабря 2022

Заболеваемость COVID-19 снизилась в Псковской области более чем на 30%

22 декабря 2022

Новые форматы проведения корпоративов появились в Пскове
22 декабря 2022

Обращать внимание на запах искусственной ели советуют псковичам

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...