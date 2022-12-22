Нарушения при начислении зарплаты допустило порховское предприятие

12:50, 22 декабря 2022, ПАИ

На порховском предприятии «Водоканал» выявили нарушения в части правильности начисления зарплаты и сроков ее выплаты сотрудникам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре района.

В отношении виновного должностного лица МП «Водоканал» возбуждено дело об административном правонарушении, которое направлено для рассмотрения по существу в Государственную инспекцию труда по Псковской области.

Санкция части 6 статьи 5.27 КоАП РФ предусматривает ответственность за невыплату или неполную выплату в установленный срок заработной платы или установление заработной платы в размере менее предусмотренного трудовым законодательством, в виде наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.