Нарушения при начислении зарплаты допустило порховское предприятие
На порховском предприятии «Водоканал» выявили нарушения в части правильности начисления зарплаты и сроков ее выплаты сотрудникам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре района.
В отношении виновного должностного лица МП «Водоканал» возбуждено дело об административном правонарушении, которое направлено для рассмотрения по существу в Государственную инспекцию труда по Псковской области.
Санкция части 6 статьи 5.27 КоАП РФ предусматривает ответственность за невыплату или неполную выплату в установленный срок заработной платы или установление заработной платы в размере менее предусмотренного трудовым законодательством, в виде наложения административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
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