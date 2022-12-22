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Общество

Дождь со снегом и до +3 градусов обещают псковичам 23 декабря

Облачная погода ожидается в Псковской области 23 декабря, сообщает Псковский гидрометцентр.

В пятницу в регионе прогнозируются небольшие, местами умеренные осадки: ночью в виде дождя, по северу области преимущественно мокрый снег, днем мокрый снег с дождем.  В отдельных районах возможно налипание мокрого снега на провода. 

Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области в течение суток составит +0…+3 градуса.

Атмосферное давление будет ниже нормы.

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