Дождь со снегом и до +3 градусов обещают псковичам 23 декабря
Облачная погода ожидается в Псковской области 23 декабря, сообщает Псковский гидрометцентр.
В пятницу в регионе прогнозируются небольшие, местами умеренные осадки: ночью в виде дождя, по северу области преимущественно мокрый снег, днем мокрый снег с дождем. В отдельных районах возможно налипание мокрого снега на провода.
Будет дуть ветер южных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области в течение суток составит +0…+3 градуса.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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