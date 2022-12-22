Псковские лыжники стали призёрами соревнований в Белоруссии

12:54, 22 декабря 2022, ПАИ

Псковские лыжники заняли призовые места на соревнованиях в Белоруссии, которые проходили 20-21 декабря, сообщает Федерация лыжных гонок Псковской области.

Открытое первенство прошло в Витебской области, в спортивном комплексе «Воробьевы Горы», и включало в себя две гонки. В первый день состоялись соревнования, где участники использовали коньковый ход, а во второй - классический стиль.

«Уровень подготовки лыжной трассы и организации соревнований приятно удивил наших лыжников. Рельеф дистанций, а также подъемы и спуск стоит отметить отдельно - хороши. Одним словом, получили огромный опыт и положительные эмоции», — говорится в сообщении.

Сергей Васильев в первый день соревнований занял третье место, а во второй - завоевал золото. Серафима Ласькова смогла занять первое и второе места. Влада Николаева и Рита Белова получили бронзу.