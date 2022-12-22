Семь тонн золы и шлака вывезли из котельных Минобороны в Пскове

12:32, 22 декабря 2022, ПАИ

Работники жилищно-коммунальной службы № 2 в Пскове регулярно вывозят золу и шлак, которые остаются после сгорания твердого топлива на теплогенерирующих объектах филиала Центрального жилищно-коммунального управления Минобороны РФ (по ВДВ). По состоянию на конец декабря вывезено около 7 тонн отходов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе филиала.

Зола и шлак относятся к V классу опасности, то есть отходы не являются токсичными, не угрожают жизни и здоровью людей и животных, а также могут использоваться как вторичный ресурс.

Все работы по вывозу золошлака проведены с соблюдением экологических норм.