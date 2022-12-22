На встречу с автором книги «Рождественский гусь» приглашают псковичей

14:24, 22 декабря 2022, ПАИ

Библиотеки города Пскова приглашают юных читателей во время зимних каникул послушать сказку «Рождественский гусь» и встретиться с её автором Натальей Радьковой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской городской библиотеке.

В целях приобщения детей к лучшим новогодним и рождественским традициям Централизованная библиотечная система Пскова 26-29 декабря и 4-5 января проведёт в городских библиотеках Рождественские чтения «Пусть праздник подарит чудо». На этот раз библиотекари будут вслух читать детям сказку про гуся Гоготуна, кота Мурлыкина и щенка Дена.

26 декабря в 15:30 в Детской экологической библиотеке «Радуга» (улица Новосёлов, 11) также пройдёт онлайн-встреча с автором книги «Рождественский гусь» писательницей из Минска Натальей Радьковой.

Участники Рождественских чтений, кроме того, смогут поучаствовать в специально подготовленной библиотекарями онлайн-викторине и получить за правильные ответы электронный сертификат.