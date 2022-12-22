Власти Псковской области увеличили прожиточный минимум на 2023 год

13:06, 22 декабря 2022, ПАИ

В Псковской области определена величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения на 2023 год. Соответствующее постановление подписал губернатор Михаил Ведерников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Согласно документу, величина прожиточного минимума по Псковской области на душу населения увеличится и составит 14 тыс. 231 рубль, для трудоспособного населения — 15 тыс. 512 рублей, для пенсионеров — 12 тыс. 239 рублей, для детей — 13 тыс. 920 рублей.

Постановление будет действовать с 1 января по 31 декабря 2023 года.