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Культура

Псковский театр драмы покажет в новогодние праздники 39 спектаклей

На новогодних каникулах Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина дарит зрителям большую праздничную программу для детей и взрослых. С 24 декабря по 8 января в театре пройдет новогодний марафон – за две недели зрителям покажут 39 спектаклей, а детей перед каждым показом ожидает встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой. Отдыхать театр будет только 31 декабря и 1 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Откроет праздничную афишу в субботу, 24 декабря, черная комедия «Смерть Тарелкина». Возможно, не самый новогодний спектакль, но даже там на столе будет стоять шампанское, хотя и по случаю поминок, отметили в театре.

Во взрослой афише будут как вечерние (начало в 19:00) показы спектаклей, так и дневные (начало в 13:00). Детей Псковский театр драмы приглашает на добрые спектакли, которые не только создают новогоднее настроение, но и знакомят ребенка с магией театра, дарят живое общение с актерами и встречу с героями, которых дети не увидят ни на одном утреннике. Но прежде чем ребенок отправится в театральный зал, его ждет новогодняя интермедия с поздравлением от Деда Мороза и Снегурочки.

Далеко не на все спектакли новогодней афиши билеты еще остались. Информация о наличии билетов - в кассе и на сайте.

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