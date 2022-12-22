Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Опрос показал, сколько времени псковичи тратят на бесполезную работу

На бессмысленную работу среднестатистический пскович тратит 30% своего рабочего дня. Больше всего времени на бесполезные дела уходит у программистов, менеджеров по продажам, системных администраторов и офис-менеджеров, сообщает сервис SuperJob.

19% псковичей посчитали, что тратят на бесполезную работу от 5 до 10% рабочего времени, 12% опрошенных — от 10 до 20%, а 10% горожан — от 20 до 30%. Однако бывает и хуже: 8% уверены, что занимаются бессмысленными делами от 30 до 50% рабочего дня, а 7% респондентов — более половины рабочего времени. По мнению 4%, то, что им приходится делать на работе, вообще не имеет никакого смысла. В среднем на деятельность, не приносящую очевидного результата, псковичи расходуют 30% своего рабочего времени. Впрочем, 4 из 10 опрошенных сообщили, что на работе не тратят зря ни минуты.

Больше всего уверенных в том, что много времени уходит на бесполезные дела, среди молодежи до 24 лет (35%, по средним оценкам). Чем выше доход респондентов, тем меньше рабочего времени они теряют понапрасну: если у опрошенных, зарабатывающих менее 30 тысяч рублей, средние потери составляют 33%, то у тех, чей доход превышает 80 тысяч рублей, — 28%. Участники опроса с высшим образованием расходуют на бессмысленную работу чуть меньше времени, чем те, кто окончил колледж или училище (26% против 34%).

Среди представителей 30 популярных профессиональных групп самые большие потери временных ресурсов — у программистов: по их оценкам, в среднем они тратят рекордные 38% рабочего дня на бессмысленные дела. На втором месте — менеджеры по продажам и системные администраторы (по 34%), на третьем — офис-менеджеры (32%). В топ-5 профессий с самыми очевидными напрасными потерями времени вошли также операторы call-центра (31%), охранники, секретари и экономисты (по 31%).

Среднестатистический врач тратит на бесполезную работу 28% рабочего дня: в комментариях доктора жалуются на необходимость заполнения многочисленных документов. Меньше всего времени на бессмысленные дела расходуют диспетчеры (17%), специалисты по закупкам и менеджеры по логистике (по 18%), а также медсестры и HR-менеджеры (по 21%).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













22 декабря 2022

Организацию семейного отдыха в Псковской области обсудили эксперты
22 декабря 2022

Власти Псковской области увеличили прожиточный минимум на 2023 год
22 декабря 2022

Создатели Музея оккупации в Пскове номинированы на премию «Народное признание — 2022»
22 декабря 2022

Дождь со снегом и до +3 градусов обещают псковичам 23 декабря
22 декабря 2022

Госдума одобрила новые правила работы такси
22 декабря 2022

Закон об увеличении возраста призыва в России могут принять в 2023 году
22 декабря 2022

Заболеваемость COVID-19 снизилась в Псковской области более чем на 30%

22 декабря 2022

Новые форматы проведения корпоративов появились в Пскове

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...