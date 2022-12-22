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Культура

Псковский художник ответил, тяжело ли расставаться со своими картинами

Тяжело ли расставаться со своими картинами после продажи, рассказал в программе «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM художник, президент творческого объединения «Феникс» Александр Бушуев.

«Нет, не тяжело. Есть работы, которые я не буду продавать ни за какие деньги. Они просто мои и моей семьи, моих наследников. А есть все остальные работы, благодаря которым я живу», — сказал гость студии.

Александр Бушуев подчеркнул, что не делает интерьерных работ, которые должны затыкать дыру в стене. Он отметил, что его картины люди покупают с чувством, тогда, когда у людей появляется желание приобрести определённую работу.

«Поэтому я всегда с радостью с ними расстаюсь. Не важно, за деньги или в подарок. Главное, что она пошла дальше в мир и радует людей. Отзывы, которые приходят за эти годы, меня очень подбадривают и поддерживают», — добавил художник.

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