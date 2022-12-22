Александр Бушуев: Не надо копировать то, что создала природа

15:13, 22 декабря 2022, ПАИ

Чтобы стать успешным художником, не нужно пытаться скопировать то, что создала природа, заявил в программе «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM художник, президент творческого объединения «Феникс» Александр Бушуев.

«Мы сейчас живем во время фотоаппаратов. То, что художник творил месяцами, сейчас любой школьник может сделать, нажав на кнопку своего смартфона. За секунду. И поэтому, конечно, и получилась вот эта история с современным искусством», — заметил гость студии.



Александр Бушуев подчеркнул, что не надо копировать то, что создала природа. Для этого есть фотоаппарат. «Нужно передавать на холст свои чувства, свое отношение к миру, может быть, какую-то свою чудаковатость. Я считаю, что надо быть смелым, потому что художники, они оставляют после себя именно холсты», — подытожил он.