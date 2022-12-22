Как изменились цены на продукты к новогоднему столу, подсчитал Псковстат

14:51, 22 декабря 2022, ПАИ

Стоимость традиционных новогодних салатов – «Оливье» и «Сельдь под шубой» рассчитал Псковстат к Новому году, о результатах исследования Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе организации.

Отмечается, что за год – с ноября 2021-го по ноябрь 2022 года – стоимость ингредиентов, необходимых для приготовления салата «Оливье», выросла в среднем по Псковской области на 5,98 % и составила 456,68 рубля, салата «Сельдь под шубой» – на 1,59 % и составила 214,36 рубля. Инфляция по области по итогам ноября составила 11,58 %.

При этом по России за этот период стоимость ингредиентов, необходимых для приготовления этих салатов, выросла в среднем на 8,53 % для «Оливье» и на 5,52 % для «Сельди под шубой». Инфляция по итогам ноября составила 11,98 %. Стоимость «Оливье» в среднем по России составила 480,69 рубля, «Сельди под шубой» – 224,68 рубля.

Среди продуктов питания, необходимых для приготовления «Оливье», в наибольшей степени выросла цена на вареную колбасу – (+)12,60 % за год. На (+)10,69 % подорожал лук, на (+)9,93 % – майонез, на (+)5,71 % – зеленый горошек и маринованные огурцы. Подешевели куриные яйца, морковь и картофель. В наибольшей степени картофель – на (-)28,63 %, в наименьшей – яйца куриные – на (-)9,50 %.

На удорожание салата «Сельдь под шубой» повлиял рост цен на лук (за год он подорожал на (+)10,69 %), майонез – на (+)9,93 % и сельдь – на (+)7,36 %. Остальные четыре ингредиента – куриные яйца, картофель, свекла и морковь – подешевели.

Также новогодний стол не обходится без красной икры и шампанского. Средняя цена 100 граммов икры лососевых рыб составила 567,05 рубля, вина игристого отечественного – 300,92 руб. за 0,75 л. Они подорожали за год на (+)11,95 % и (+)12,38 % соответственно.

Из продуктов, которые используются для приготовления горячих блюд, наиболее всего подорожало рыбное филе – на (+)13,29 %, свинина бескостная – на (+)10,69 %, рыба охлажденная лососевых пород – на (+)10,05 %. При этом подешевела кура охлажденная – на (-)5,27 %.

Килограмм говядины бескостной обойдется в среднем 661,89 рубля, свинины бескостной – 379,55 рубля, кур охлажденных – 158,38 рубля. Средняя цена килограмма рыбного филе составила 492,15 рубля, рыбы охлажденной лососевых пород – 955,88 рубля.

Украшением праздничного стола являются свежие овощи и фрукты. Из них в большей степени подорожали бананы – на (+)38,74 %, яблоки – на (+)19,49 % и апельсины – на (+)12,95 %. Цена килограмма свежих огурцов составила 129,03 рубля, помидоров – 132,66 рубля, яблок – 107,86 рубля, винограда – 162,62 рубля, апельсинов – 128,95 рубля, груш – 149,17 рубля.

Из безалкогольных напитков больше всего цены выросли на газированные напитки – на (+)11,23 %. Литр сока стоит в среднем 105,75 рубля, минеральной воды – 38,29 рубля.